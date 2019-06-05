محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادات الأمن المركزي بالحديدة تنفذ زيارات للمرابطين في المنشآت الحديدة - سبأ :

تفقد مدير الشؤون البشرية بفرع الأمن المركزي بمحافظة الحديدة العقيد محمد السياغي ومعه رئيس عمليات الفرع المقدم منصور محمد القراعي أحوال المرابطين من أفراد قوات الأمن المركزي في المنشآت الحكومية والمستشفيات.



وقدم السياغي والقراعي خلال الزيارات التهاني والهدايا العيدية للمرابطين بمناسبة عيد الفطر، وأشادا بدورهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة رغم ما يواجهونه من صعوبات .



فيما ثمن المرابطون في المنشآت الحكومية والعامة من قوات الأمن المركزي هذه الزيارة من قياداتهم والتي ستكون حافزا لهم لمواصلة العمل في حفظ أمن و إستقرار المحافظة.



رافقهما خلال الزيارة مدير شؤون الضباط المقدم موسى مفلح ، ونائب مدير التوجيه ملازم عبده شوقي .

سبـأ [05/يونيو/2019]وقدم السياغي والقراعي خلال الزيارات التهاني والهدايا العيدية للمرابطين بمناسبة عيد الفطر، وأشادا بدورهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة رغم ما يواجهونه من صعوبات .فيما ثمن المرابطون في المنشآت الحكومية والعامة من قوات الأمن المركزي هذه الزيارة من قياداتهم والتي ستكون حافزا لهم لمواصلة العمل في حفظ أمن و إستقرار المحافظة.رافقهما خلال الزيارة مدير شؤون الضباط المقدم موسى مفلح ، ونائب مدير التوجيه ملازم عبده شوقي .سبـأ