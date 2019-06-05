محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتسبو شركة النفط يؤدون صلاة العيد ويواصلون الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة صنعاء - سبأ :

سخرت شركة النفط اليمنية والنقابات التابعة لها، التي تواصل الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لليوم الـ 61 على التوالي, من البيان الذي أصدرته ما تسمى اللجنة الاقتصادية لحكومة عدن وإعلانها انتهاء أزمة المشتقات النفطية.



وأوضح بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنتسبي شركة النفط والنقابات التابعة لها اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء والتي سبقها بنفس المكان صلاة عيد الفطر المبارك، أن سفن المشتقات النفطية المحتجزة لدى تحالف العدوان لم يتم الإفراج عنها بالكامل.



واعتبر إصدار ما تسمى اللجنة الاقتصادية بعدن إعلان بانتهاء الأزمة, استهتار بمعاناة الشعب اليمني جراء شحة المشتقات النفطية نتيجة احتجاز السفن الخاصة بها.



وطالب البيان الأمم المتحدة القيام بدورها والضغط على تحالف العدوان بسرعة اطلاق سفن المشتقات النفطية وتحييد شركة النفط عن الصراعات والحروب كونها قطاع خدمي لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، ورفع الحصار عن منشأة رأس عيسى النفطية.



وأكد البيان أن المعتصمين من منتسبي شركة النفط والنقابات والفروع التابعة لها لن يغادروا مكان الاعتصام حتى الإفراج عن كافة السفن النفطية المحتجزة وعدم اعتراضها مستقبلا.



إلى ذلك حمل الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية أمين الشباطي، الأمم المتحدة المسئولية القانونية والاخلاقية تجاه النتائج الكارثية المترتبة على حجز سفن المشتقات النفطية وحصار شركة النفط والمرافق التابعة لها، والذي ينعكس بشكل مباشر على المتطلبات الخدمية لليمنيين وتزيد من معاناتهم.



وأشار إلى أن السفن حصلت على تصاريح من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي، والى الآن 66 يوم وهي ما زالت محتجزة.. لافتا إلى أهمية أن تدافع الأمم المتحدة على قرارها وتصاريحها للسفن التي منعت من الدخول إلى اليمن.

سبـأ [05/يونيو/2019]وأوضح بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنتسبي شركة النفط والنقابات التابعة لها اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء والتي سبقها بنفس المكان صلاة عيد الفطر المبارك، أن سفن المشتقات النفطية المحتجزة لدى تحالف العدوان لم يتم الإفراج عنها بالكامل.واعتبر إصدار ما تسمى اللجنة الاقتصادية بعدن إعلان بانتهاء الأزمة, استهتار بمعاناة الشعب اليمني جراء شحة المشتقات النفطية نتيجة احتجاز السفن الخاصة بها.وطالب البيان الأمم المتحدة القيام بدورها والضغط على تحالف العدوان بسرعة اطلاق سفن المشتقات النفطية وتحييد شركة النفط عن الصراعات والحروب كونها قطاع خدمي لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، ورفع الحصار عن منشأة رأس عيسى النفطية.وأكد البيان أن المعتصمين من منتسبي شركة النفط والنقابات والفروع التابعة لها لن يغادروا مكان الاعتصام حتى الإفراج عن كافة السفن النفطية المحتجزة وعدم اعتراضها مستقبلا.إلى ذلك حمل الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية أمين الشباطي، الأمم المتحدة المسئولية القانونية والاخلاقية تجاه النتائج الكارثية المترتبة على حجز سفن المشتقات النفطية وحصار شركة النفط والمرافق التابعة لها، والذي ينعكس بشكل مباشر على المتطلبات الخدمية لليمنيين وتزيد من معاناتهم.وأشار إلى أن السفن حصلت على تصاريح من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي، والى الآن 66 يوم وهي ما زالت محتجزة.. لافتا إلى أهمية أن تدافع الأمم المتحدة على قرارها وتصاريحها للسفن التي منعت من الدخول إلى اليمن.سبـأ