عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا تربط بين فض الاعتصام بالسودان وزيارة لبرهان للرياض وأبو ظبي نيويورك : سبأ:



ربطت بريطانيا بين قيام المجلس العسكري الانتقال السوداني بفض الاعتصام مع زيارة قام بها رئيس المجلس إلى الرياض وأبو ظبي , وعقب وصول عدد قتلى فض الاعتصام اليوم الأربعاء إلى 60 قتيلا.



وقال السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، إن هناك قلقا من أن يكون فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مرتبطا بزيارتي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى السعودية والإمارات.



وأضاف صديق لشبكة "سي.إن.إن"، إنه كانت هناك الكثير من التكهنات بشأن أن هذه الحملة على موقع الاحتجاج، وهذا الإعلان الأحادي الجانب الصادر عن المجلس العسكري، جاء بعد جولة إقليمية قام بها رئيس المجلس العسكري ونائبه خاصة إلى دول الخليج، مثل السعودية والإمارات.



وتصاعدت حدة الأزمة بشكل غير مسبوق بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" في السودان، على وقع اتهام المعارضة للجيش بفض اعتصامهم أمس أمام مقر القيادة العامة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

سبـأ [05/يونيو/2019]سبـأ