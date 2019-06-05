محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حملة لتعزيز جهود أعمال النظافة خلال أيام العيد في المحويت المحويت - سبأ :

نفذ صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت اليوم حملة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة خلال أيام عيد الفطر.



وأوضح مدير الصندوق ناجي الخولي أن الحملة تستهدف المناطق بمركز المحافظة ومختلف الأسواق في المديريات لرفع المخلفات الخاصة بالأيام الأخيرة لشهر رمضان.



وأشار إلی أن الهدف من الحملة متابعة جهود عمال النظافة والرفع من معنوياتهم خصوصا في أيام العيد حيث تتزايد المخلفات في الحارات والأسواق.



وأكد الخولي أن الحملة التي ينفذها قيادة وفريق عمل الصندوق والمختصين والمشرفين ستستمر حتی نهاية إجازة عيد الفطر لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول .. مشيدا بآداء عمال النظافة وجهودهم خلال أول أيام العيد.

سبـأ [05/يونيو/2019]وأوضح مدير الصندوق ناجي الخولي أن الحملة تستهدف المناطق بمركز المحافظة ومختلف الأسواق في المديريات لرفع المخلفات الخاصة بالأيام الأخيرة لشهر رمضان.وأشار إلی أن الهدف من الحملة متابعة جهود عمال النظافة والرفع من معنوياتهم خصوصا في أيام العيد حيث تتزايد المخلفات في الحارات والأسواق.وأكد الخولي أن الحملة التي ينفذها قيادة وفريق عمل الصندوق والمختصين والمشرفين ستستمر حتی نهاية إجازة عيد الفطر لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول .. مشيدا بآداء عمال النظافة وجهودهم خلال أول أيام العيد.سبـأ