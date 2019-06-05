محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ المحويت يتفقد أحوال المرابطين ويزور الجرحى والسجناء المحويت - سبأ :

تفقد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر ومعه قائد قوات الأمن المركزي العقيد حسين قناف, أحوال المرابطين من أفراد الأمن في عدد من الوحدات والنقاط الأمنية في مركز المحافظة .



وخلال الزيارة لوحدات الأمن المركزي والنجدة والأمن العام وحراسة المنشآت ونقاط الحزام الأمني ..تبادل المحافظ حيدر مع ضباط وأفراد الأمن التهاني بمناسبة عيد الفطر وقدم لهم هدايا العيد ومبالغ مالية تقديرا لصمودهم في الميدان ويقظتهم الأمنية العالية.



وأشاد بالجهود التي يبذلها المرابطين في حفظ السكينة وتعزيز الأمن والاستقرار.

إلی ذلك تفقد محافظ المحويت ومرافقوه المرضی والجرحی في المستشفی الجمهوري بمركز المحافظة .. وأطمأنوا علی أحوالهم الصحية ومستوی الخدمات والرعاية المقدمة لهم وهنأوهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وخلال الزيارة لعدد من أقسام المستشفی قدم المحافظ حيدر للمرضی والجرحی هدايا عيدية ومبالغ مالية .. وتبادل معهم التهاني بعيد الفطر, حاثا إدارة المستشفی علی تعزيز جهود العناية بهم بما يعجل من تماثلهم للشفاء.



كما اطلع المحافظ حيدر خلال زيارته لنزلاء السجن المركزي على أحوالهم واحتياجاتهم ومستوی الرعاية المقدمة لهم .. حاثا إدارة السجن علی مضاعفة الجهود لرفع مستوی الرعاية الصحية وتقديم الغذاء المناسب لهم.



وقدم المحافظ حيدر ومدير فرع مكتب الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي هدايا ومبالغ عيدية للنزلاء, مبادرة من الهيئة لتلمس أوضاعهم ومتابعة أحوالهم ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية .



وقد عبر المرابطون في الوحدات والنقاط الأمنية والمرضی والجرحی في المستشفی الجمهوري ونزلاء السجن المركزي عن تقديرهم لهذه الزيارة العيدية وتفقد أحوالهم .. مؤكدين أن الزيارة تسهم في الرفع من معنوياتهم.



رافق المحافظ في الزيارات التفقدية أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي ونائب مشرف المحافظة عبدالله الشايم.



وكان محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر وقيادة السلطة المحلية والأمنية وعدد من المسئولين أدوا صلاة عيد الفطر, وتبادل مع جموع المصلين التهاني بعذه المناسبة الجينية الحليلة.

سبـأ [05/يونيو/2019]سبـأ