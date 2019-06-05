محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا النقل والشؤون القانونية يتفقدان أحوال الجرحى بمناسبة عيد الفطر صنعاء- سبأ:

زار وزيرا النقل زكريا الشامي والشؤون القانونية إسماعيل المحاقري الجرحى والمصابين من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في المركز الطبي بصنعاء.



وتبادل الوزيران خلال الزيارة ومعهما نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالى ووكيل وزارة الأشغال عبد الله أبو طالب ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد عبدالله الوادعي ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، التهاني والتبريكات مع الجرحى بعيد الفطر المبارك وقدموا لهم الهدايا العيدية ومبالغ رمزية.



ونقل وزير النقل، تهاني رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للجرحى بمناسبة عيد الفطر .. مشيدا بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته واستقلاله .



وأكد اهتمام القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ بالجرحى وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم.



وقدم الوزير الشامي مبادرة تبني وزارة النقل والهيئات التابعة لها إعادة ترميم وتأثيث وتجهيز المركز وكلف رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمتابعة الموضوع.



بدوره أشاد وزير الشؤون القانونية بالبطولات التي سطرها الجرحى والمرابطين في الجبهات في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.



وأكد الوزير المحاقري أن ما قدموه جرحى الجيش واللجان الشعبية ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال تستلهم منها معاني الصمود والفداء.



فيما أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن زيارة الجرحى تعد أقل واجب نظير ما قدموه من تضحيات في جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن.. لافتا إلى أن ما سطره الجرحى من ملاحم بطولية محل فخر واعتزاز الجميع.



فيما عبر الجرحى والمصابين عن امتنانهم لهذه الزيارة التي تجسد اهتمام قيادة الدولة والحكومة بهم.. مؤكدين استعدادهم بذل المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.



سبأ [05/يونيو/2019]سبأ