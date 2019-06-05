محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مبالغ مالية لنزلاء الإصلاحية المركزية بحجة حجة- سبأ:

قام وكيلا محافظة حجة محمد القاضي ومحمد القيسي، اليوم بتوزيع مبالغ مالية وهدايا عيدية لنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة والمقدمة من الهيئة العامة للزكاة .



وأثناء التوزيع بحضور مدير فرع الهيئة العامة للزكاة محمد حجر ومدير مكتب رئيس مصلحة السجون المقدم ماجد الهادي ومدير إصلاحية السجن بالمحافظة الرائد فهد المداني، أشاد وكيلا المحافظة بجهود الهيئة العامة للزكاة في تقديم يد العون والمساعدة للمساجين.



وحثا على إستمرار مثل هذه الأعمال الخيرية لنزلاء الإصلاحية باعتبار هذه الفئات الأكثر احتياجاً للعون والمساعدة.



فيما أشار مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة ومدير مكتب رئيس المصلحة أن عملية التوزيع هذه تأتي ضمن مشروع "رحماء بينهم" الذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة حرصا منها على إيصال الزكاة لمستحقيها.



وشملت عملية التوزيع 860 فردا من النزلاء ومنتسبي الإصلاحية تقديرا للأوضاع والظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع جراء العدوان والحصار على اليمن منذ اكثر من اربع سنوات .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ