محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة تطلع على أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الجمهوري حجة- سبأ:

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي ومعه وكلاء المحافظة الدكتور عبدالملك جحاف وحميد العبيدي ومحمد القاضي وعادل شلي ونبيل الجرب ومحمد القيسي ومدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس وعضوي مجلس النواب الدكتور أحمد نصار وعلى السمحي , على أحوال الجرحى والمصابين بهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة.



وخلال الزيارة نقلت قيادة محافظة حجة للجرحى تهاني قائد الثورة والقيادة السياسية ومقدمين لهم الهديا العيدية .



وثمن المحافظ ومرافقوه الملاحم والبطولات التي سطرها ويسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وترابه الغالي ، متمنين لهم الشفاء العاجل.



من جانبهم عبر الجرحى والمصابين عن سعادتهم لهذه الزيارة التي تجسد مدى التلاحم بين أبناء الشعب اليمني الصامد.. مؤكدين عزمهم مواصلة الذود عن حياض الوطن وعزته وكرامته ومواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم إلى ان يتحقق لأبناء الشعب اليمني النصر المؤزر.



عقب ذلك قام المحافظ الصوفي ووكلاء المحافظة والقيادات الامنية بزيارة روضة الشهداء وقرأوا الفاتحة على أرواح من بذلوا دمائهم رخيصة من أجل عزة وسيادة واستقلال هذا الوطن.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ