وزير الداخلية يدشن الزيارات العيدية لرجال الأمن

صنعاء- سبأ:



حيث قام وزير الداخلية بزيارة الإدارة العامة لأمن العاصمة ونقل لقيادة ومنتسبي أمن العاصمة تحايا قيادة الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



والتقى الوزير الحوثي خلال الزيارة مدير أمن الأمانة العميد الركن معمر هراش ونائبا مدير الأمن العميد الركن حرمل الأنقط والعقيد طه حسين شايم وعدد من ضباط وأفراد أمن الأمانة والبحث الجنائي والشرطة الراجلة.. مشيدا بالجهود التي يبذلها منتسبي أمن أمانة العاصمة والنجاحات التي يحققونها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



رافق خلال الزيارة وكيل أمانة العاصمة للشؤون الأمنية العميد عزيز الجرادي.

[05/يونيو/2019]دشن وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي اليوم، الزيارات التفقدية العيدية للمرابطين من رجال الأمن.سبأ