محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء يزور ضريح الشهيد الصماد وروضة الشهداء بحزيز صنعاء- سبأ:

قام نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد اليوم بزيارة لضريح الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ورفاقه بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.



وفي الزيارة التي رافقه فيها القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي وعدد من العلماء.. قرأوا الفاتحة على روح الشهيد الصماد ورفاقه الذين جسدوا أسمى معاني التضحية في سبيل عزة واستقلال اليمن.



وأكد نائب رئيس الوزراء أن الشهيد الرئيس الصماد من الشهداء الخالدين في ذاكرة الشعب اليمني، بأفعاله وقيادته الحكيمة والذي أختتم حياته الجهادية بالشهادة ليكون في ركب العظماء.



إلى ذلك زار نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد ومعه القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي ووكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني وعدد من العلماء، روضة الشهداء بمنطقة حزيز.



وترحم نائب الجنيد ومرافقوه على أرواح الشهداء وقرأوا فاتحة الكتاب على أرواحهم.. مؤكدين أن درب الشهادة هو الطريق للانتصار لمظلومية الشعب اليمني في مواجهة أعتى عدوان كوني عرفه التاريخ.



وأشاروا إلى ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا وإخضاعه للتبعية والوصاية .. منوهين بتضحيات الشهداء والتي سيسطرها التاريخ في أنصع صفحاته.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ