مقبولي وعدد من الوزراء يزورون الجرحى في مستشفى زايد صنعاء- سبأ:

زار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزراء الكهرباء الطاقة المهندس لطف الجرموزي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والدولة رضية عبدالله اليوم، جرحى العدوان والمرضى في مستشفى زايد بأمانة العاصمة بمناسبة عيد الفطر المبارك .



وخلال الزيارة أطلع الدكتور مقبولي والوزراء على الحالة الصحية للجرحى ومستوى الرعاية الطبية التي تقدم لهم ومدى تجاوبهم للعلاج.. وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر.



وأكد الزائرون على ضرورة الاهتمام بجرحى وتقديم كامل الرعاية لهم تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن .



وقدم الدكتور مقبولي والوزراء الهدايا العيدية للجرحى والمصابين بمناسبة العيد.. متمنين لهم الشفاء العاجل.



وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وتكبيد العدو خسائر كبيرة.



من جانبهم ثمن الجرحى والمصابين هذه الزيارة وتلمس أحوالهم.. مؤكدين عزمهم العودة إلى الجبهات فور تماثلهم للشفاء للتصدي لقوى العدوان ومرتزقته.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ