محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عضو السياسي الأعلى السامعي يتفقد أحوال الجرحى في مستشفى الشرطة النموذجي صنعاء- سبأ:

تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، اليوم أحوال الجرحى والمصابين في مستشفى الشرطة النموذجي بأمانة العاصمة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وخلال الزيارة اطلع السامعي على الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم لهم..مستمعا من الكادر الطبي إلى إيضاح عن الخدمات التي تقدم لهم ومستوى الرعاية الصحية.



وتبادل عضو المجلس السياسي الأعلى التهاني مع الجرحى والمصابين وقدم لهم الهدايا العيدية بمناسبة عيد الفطر .. متمنين لهم الشفاء العاجل.



وأشاد بأدوارهم البطولية في معركة الشرف والعزة والكرامة في مختلف الجبهات دفاعا عن الوطن.



أكد عضو السياسي الأعلى أن أبناء الشعب اليمني يقفون إلى جانب أبطال الجيش واللجان في مواجهة العدوان ومستمرون في دعم الجبهات بالمال والرجال.



وأشاد السامعي بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية والأمن المرابطين في جبهات العزة والكرامة الذين يروون تراب الوطن بدمائهم في أقدس معركة في وجه عدوان عالمي ترعاه وتدعمه وتباركه أمريكا وتقف من ورائه إسرائيل وتنفذه بعض أنظمة العمالة من داخل الأمة وعلى رأسها النظام السعودي والإماراتي



من جانبهم ثمن الجرحى هذه الزيارة التي تؤكد حرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية بأحوال الجرحى .. لافتين إلى هذه الزيارات تمثل حافزا لمواصلة البذل والعطاء من أجل الوطن.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ