الجنيد وعدد من المسئولين يقومون بزيارة عيدية للجرحى في مستشفى 48

صنعاء- سبأ:



وخلال الزيارة التي رافقهم فيها مدير مستشفى 48 العقيد دكتور إسماعيل الورفي وأمين عام رابطة علماء اليمن عبدالسلام الوجيه.. نقل نائب رئيس الوزراء للجرحى تهاني القيادة الثورية والسياسية بمناسبة عيد الفطر المبارك.. وأكد أن المجتمع سيظل يكن كل التقدير للجرحى عرفانا بتضحياتهم في سبيل أمن وسيادة الوطن.



وأشار الجنيد إلى أن الجرحى بما يمثلونه من رمز للتضحية والعطاء، يمثلون حافزاً لبقية أفراد المجتمع للتحرك في مواجهة العدوان ومرتزقته والانتصار لدماء الأطفال والنساء والشيوخ والمجازر التي يرتكبها العدوان بحق اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات.



ولفت إلى أن اليمنيين اليوم على أبواب النصر الكبير.. وقال" إن الانتصارات التي تتحقق يوماً بعد يوم دليل على أننا في الموقف المحق لأننا ندافع عن أرضنا ووطننا وعرضنا".



ووجه نائب رئيس الوزراء قيادة المستشفى والكادر الطبي والتمريضي بإيلاء الجرحى كامل الرعاية الصحية وبما يمكنهم من التماثل للشفاء والعودة إلى جبهات العزة والكرامة.



من جانبهم أعرب الجرحى عن سعادتهم بهذه الزيارة العيدية التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني.. مؤكدين أن جراحهم تهون في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي لقوى العدوان التي ترتكب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني.

[05/يونيو/2019]قام نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبد القادر الجنيد اليوم ومعه القائم بأعمال وزير السياحة احمد العليي ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ صالح الخولاني، وعدد من العلماء والقضاة اليوم بزيارة معايدة لجرحى الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في مستشفى 48 بالعاصمة صنعاء.سبأ