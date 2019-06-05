ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 06:46:36م
العميد سريع: السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران
قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعاً عسكرياُ في محور نجران في عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.
ارتفاع قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى خمسين قتيلا
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات السلمية بالسودان إلى 50 قتيلا عقب مقتل خمسة أشخاص في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض برصاص مليشيات وجنجويد المجلس العسكري.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
آخر الأخبار:
قيادة محافظة حجة تطلع على أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الجمهوري
وزير الداخلية يدشن الزيارات العيدية لرجال الأمن
نائب رئيس الوزراء يزور ضريح الشهيد الصماد وروضة الشهداء بحزيز
مقبولي وعدد من الوزراء يزورون الجرحى في مستشفى زايد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قيادة محافظة عمران تزور المرضى والجرحى والمرابطين في النقاط الأمنية
[05/يونيو/2019]
عمران- سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم أحوال المرضى وجرحى الجيش واللجان الشعبية في مستشفيي 22 مايو وعمران للأمومة والطفولة ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.


واستمع المحافظ جعمان ومعه مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي وعبد العزيز خرفشة ورئيس التلاحم القبلي بالمحافظة جبران مرفق, من مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الحوثي ومديرا مستشفيي 22 مايو وعمران للأمومة والطفولة, إلى شرح عن الأوضاع الصحية للجرحى والمرضى في مختلف الأقسام.

وتبادل الزائرون مع الجرحى والمرضى التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مقدمين لهم هدايا عيدية ومالية.

ووجه المحافظ جعمان, الكوادر الطبية الاهتمام بالجرحى والمرضى في مختلف الأقسام .. منوها بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية لخدمة المرضى خلال إجازة العيد رغم شحة الإمكانات التي يواجهها القطاع الصحي وكوادره جراء استمرار العدوان والحصار .

إلى ذلك تفقد المحافظ جعمان ومدير أمن المحافظة العربجي وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية, أحوال منتسبي النقاط العسكرية والأمنية في مداخل مدينة عمران وعلى الخطوط الرئيسة بالمحافظة .

وبارك الزائرون للمرابطين حلول عيد الفطر المبارك ..  مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود والجهورية العالية لمنتسبي الوحدات الأمنية والاستعداد لتنفيذ المهام في مختلف الظروف، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.

وأشادوا بجهود ويقظة الوحدات الأمنية والعسكرية في مختلف النقاط وما تقوم به من دور لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.

كما اطلع المحافظ الدكتور جعمان على أحوال نزلاء الإصلاحية بالمحافظة وتبادل معهم التهاني بعيد الفطر .. مؤكدا الحرص على تفقد أحوال نزلاء السجون وتقديم المعونات لهم خاصة المعسرين منهم عبر الهيئة العامة للزكاة.

وكان محافظ عمران وقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية اليوم، أدوا مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر بمدينة عمران.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قيادة محافظة حجة تطلع على أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الجمهوري
وزير الداخلية يدشن الزيارات العيدية لرجال الأمن
نائب رئيس الوزراء يزور ضريح الشهيد الصماد وروضة الشهداء بحزيز
مقبولي وعدد من الوزراء يزورون الجرحى في مستشفى زايد
عضو السياسي الأعلى السامعي يتفقد أحوال الجرحى في مستشفى الشرطة النموذجي
الجنيد وعدد من المسئولين يقومون بزيارة عيدية للجرحى في مستشفى 48
قنص 15 مرتزقاٌ بعسير
تدشين توزيع هدايا عيدية ومبالغ نقدية لـ13 ألف سجينا على مستوى الجمهورية (مصحح)
قيادة صعدة تزور الجرحى والمرضى بمستشفى الجمهوري
القائم بأعمال محافظ الحديدة يشارك مع جموع المصلين صلاة العيد
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by