محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة عمران تزور المرضى والجرحى والمرابطين في النقاط الأمنية عمران- سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم أحوال المرضى وجرحى الجيش واللجان الشعبية في مستشفيي 22 مايو وعمران للأمومة والطفولة ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.



واستمع المحافظ جعمان ومعه مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي وعبد العزيز خرفشة ورئيس التلاحم القبلي بالمحافظة جبران مرفق, من مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الحوثي ومديرا مستشفيي 22 مايو وعمران للأمومة والطفولة, إلى شرح عن الأوضاع الصحية للجرحى والمرضى في مختلف الأقسام.



وتبادل الزائرون مع الجرحى والمرضى التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مقدمين لهم هدايا عيدية ومالية.



ووجه المحافظ جعمان, الكوادر الطبية الاهتمام بالجرحى والمرضى في مختلف الأقسام .. منوها بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية لخدمة المرضى خلال إجازة العيد رغم شحة الإمكانات التي يواجهها القطاع الصحي وكوادره جراء استمرار العدوان والحصار .



إلى ذلك تفقد المحافظ جعمان ومدير أمن المحافظة العربجي وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية, أحوال منتسبي النقاط العسكرية والأمنية في مداخل مدينة عمران وعلى الخطوط الرئيسة بالمحافظة .



وبارك الزائرون للمرابطين حلول عيد الفطر المبارك .. مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود والجهورية العالية لمنتسبي الوحدات الأمنية والاستعداد لتنفيذ المهام في مختلف الظروف، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.



وأشادوا بجهود ويقظة الوحدات الأمنية والعسكرية في مختلف النقاط وما تقوم به من دور لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.



كما اطلع المحافظ الدكتور جعمان على أحوال نزلاء الإصلاحية بالمحافظة وتبادل معهم التهاني بعيد الفطر .. مؤكدا الحرص على تفقد أحوال نزلاء السجون وتقديم المعونات لهم خاصة المعسرين منهم عبر الهيئة العامة للزكاة.



وكان محافظ عمران وقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية اليوم، أدوا مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر بمدينة عمران.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ