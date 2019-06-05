تدشين توزيع هدايا عيدية ومبالغ نقدية لـ13 ألف سجينا على مستوى الجمهورية (مصحح)

صنعاء- سبأ:



وفي التدشين زار رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ومعه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية بالأمانة وتقديم هدايا عيدية ومبالغ نقدية لهم.



وأكد الشيخ أبو نشطان حرص هيئة الزكاة على الإحسان إلى السجناء وتلمس أحوالهم وحثهم على الاستقامة ومساعدتهم حتى يكونوا عناصر صالحين في المجتمع.



ولفت إلى أن الهيئة ستعمل خلال الأيام القريبة على الإفراج عن السجناء المعسرين .. مثمنا دور القائمين على مصلحة السجون والإصلاحيات لجهودهم في إعادة تأهيل السجناء.



من جانبه اشاد مدير الإصلاحية المركزية بالأمانة العميد محمد الماخذي بجهود ودعم هيئة الزكاة التي حققت بصمات في الميدان باستهدافها الضعفاء والمساكين وأسر الشهداء والجرحى والمرابطين وكذا الاصلاحيات المركزية وغيرهم .



وقال" تم اليوم بتوزيع جعالة العيد وظرف مالي لجميع النزلاء في الإصلاحية المركزية بالأمانة ل ٣ آلاف نزيلا وعاملا".



بدورهم عبر السجناء عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من خلال الهيئة العامة للزكاة خاصة عيد الفطر .



حضر التدشين وكلاء هيئة الزكاة المساعدون الدكتور علي الأهنومي ومحمد حيدره ورضوان حميدالدين ومدير مكتب هيئة الزكاة بالأمانة عصام جار الله وعدد من مدراء الإدارات والمعنيين في الهيئة .

[05/يونيو/2019]دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم توزيع هدايا عيدية ومبالغ نقدية ل13 ألف سجينا على مستوى الجمهورية ضمن مشروع "رحماء بينهم" .سبأ