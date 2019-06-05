محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة صعدة تزور الجرحى والمرضى بمستشفى الجمهوري صعدة- سبأ:

زار محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض ومعه رئيس الاستخبارات العسكرية عبد الله الحاكم وعدد من وكلاء المحافظة والعلماء والأكاديميين اليوم جرحى العدوان الغاشم والمرضى في المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة بمناسبة عيد الفطر المبارك .



وخلال الزيارة اطمئن الوفد الزائر على أحوال الجرحى وما يتلقونه من علاج وعلى مستوى تحسن جراحاتهم ، سائلين الله تعالى لهم الشفاء العاجل ومقدمين لهم هدايا رمزية .



من جانبهم ثمن الجرحى والمرضى لقيادة المحافظة والزوار هذه الزيارة الكريمة والاهتمام الكبير بتفقد الجرحى والمرضى .. مؤكدين أن جراحاتهم لن تثنيهم عن مواصلة الدرب في التصدي للعدوان الغاشم ومساندة رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ