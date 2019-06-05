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القائم بأعمال محافظ الحديدة يشارك مع جموع المصلين صلاة العيد
[05/يونيو/2019]
الحديدة- سبأ:

شارك القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه وكيلا المحافظة مجدي الحسني وعبد الله ابكر يماني ومشرف المحافظة أحمد البشري، جموع المصلين، صلاة عيد الفطر في مصلى العيد.


وفي خطبتي العيد تناول خطيب الجامع الكبير بالحديدة هشام عبد الرحمن مكرم، مدلولات تكرار النداء والأمر بالتقوى في القرآن الكريم والأعمال التي من خلالها نحقق ذلك بدء من الصيام وانتهاء بالجهاد، مرورا بالسلام والعلاقات فيما بيننا.

وأكد على أهمية أن يكون المسلم تقيا في كل حياته ويفهم كيف يكون تقيا كما يريد الله .. مبينا أن الله جعل للمسلمين عيدين عظيمين يفرحون فيهما بفضل الله وبرحمته ويظهرون فيهما نعمة الهداية، لأن العيد هو الفرحة بفضل الله ورحمته علينا.

ولفت الخطيب مكرم إلى أن الحكمة الإلهية من عيد الفطر كونه يأتي بعد شهر فضله الله على بقية شهور السنة بأن أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر.

وأشار إلى أن من مظاهر الفرحة بفضل الله الإهتمام بالأخوة والوحدة والتسامح خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الخلافات والمشاكل فيما بين المسلمين، وهي فرصة ف أيام العيد للتآخي والتسامح.

وأكد على أهمية زيارة الأرحام والجرحى وأسر الشهداء وروضات الشهداء والنقاط الأمنية والمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

وشدد على ضرورة الإهتمام بالتكافل الإجتماعي بكل صوره وفي المقدمة رعاية الأيتام والفقراء وأسر الشهداء والمرابطين وإصلاح ذات.

وحث خطيب العيد المسلمين على التقرب إلى الله بما أوجبه عليهم من إخراج الفطرة لينال الفقير ما يناله الغني في هذا اليوم لأنه يوم سعة وعيد وسرور .

وتناول مكرم ما يمر به الوطن والحديدة بشكل خاص من تصعيد مستمر من قبل دول العدوان السعودي الأمريكي .. داعيا إلى النفير في مواجهة ذلك التصعيد.

وقال" الجهاد أصبح واجبا في هذه الظروف ونحن نشاهد المجازر الجماعية ترتكب بحق أبنائنا ونسائنا وإخواننا دون تفريق".

ودعا إلى تدبر القرآن ومعانيه العظيمة والتي من خلالها نتعرف على ما يدبره الأعداء ومكامن القوة والضعف ومتى يكون النصر.. مشيرا إلى أن جهل المسلمين وغفلتهم يشكل عون كبير لأعدائهم.

ولفت الخطيب مكرم إلى أن من السنة في يوم العيد المصافحة والتسامح والتزاور وزيارة قبور الوالدين والعلماء الأفاضل والشهداء الأبرار والمرابطين في الجبهات .. متمنيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن النصر والتمكين.

وتبادل القائم بالأعمال والوكلاء ومشرف المحافظة وقيادات المكاتب التنفيذية التهاني مع جموع المصلين .

سبأ
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