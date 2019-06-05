محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال محافظ الحديدة يطلع على أحوال الجرحى بالمستشفى العسكري الحديدة- سبأ:

اطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه وكيل المحافظة مجدي الحسني ومشرف المحافظة أحمد البشري ونائب مدير أمن المحافظة العقيد عمر المقبلي اليوم على أحوال الجرحى والمصابين في المستشفى العسكري.



وقدم قحيم ومرافقوه التهاني والهدايا العيدية للجرحى والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل والعودة الى جبهات العزة والشرف.



وأشادوا بأدوارهم البطولية في معركة الساحل الغربي دفاعا عن الوطن ، وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح .



من جانبهم ثمن الجرحى والمصابين هذه اللفتة الكريمة من قيادة السلطة المحلية، مؤكدين انها حافزا لهم لمواصلة البذل والعطاء من أجل الوطن .



كما قام القائم بالأعمال ومرافقوه بزيارات ميدانية الى النقاط الأمنية في المحافظة ، وجبهات المرابطين في خطوط التماس ، وقدموا لهم التهاني بالعيد والهدايا العيدية الرمزية .



وأكدوا أن أبناء الشعب اليمني يقف إلى جانب إخوانهم أبطال الجيش واللجان في مواجهة العدوان ومستمرون في دعم الجبهات بالمال والرجال.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ