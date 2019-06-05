محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الزكاة توزع هدايا عيدية ومبالغ مالية لنزلاء السجن المركزي والاحتياطي بإب إب- سبأ:

دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم مشروع توزيع هدايا ومبالغ مالية لنزلاء السجن المركزي والاحتياطي بمحافظة إب بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وفي التدشين أوضح وكيل أول المحافظة عبد الحميد الشاهري أن تنفيذ هذا المشروع الخيري الذي يستهدف السجناء يأتي في إطار المشاريع الذي تنفذها الهيئة لإيصال الزكاة لمستحقيها.



وبين الوكيل الشاهري أنه تم تلمس أوضاع السجناء وقضاياهم واحتياجات السجون الضرورية .



فيما أوضح مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة علي عبدالله الجبري أن الهيئة ستستمر في تنفيذ مثل هذه المشاريع لما لها من دور في تحسين الوضع الإنساني للنزلاء الذين يستحقون الرعاية .. مبينا أنه الهيئة ساهمت أمس في الإفراج عن 24 سجينا معسرا ودفعت عنهم 150 مليون ريال كحقوق مالية للغير .



وبين الجبري أن مشروع توزيع هدايا العيد والمبالغ النقدية شمل ألفين و817 سجيناً منهم 136 من الحراسات الأمنية والعاملين في السجن المركزي والاحتياطي .



بدوره دعا المسئول الاجتماعي في المحافظة يحيى القاسمي الخيرين ورجال المال والأعمال والمنظمات لتلمس احتياجات السجناء خاصة في ظل الظروف الراهنة.



حضر التدشين مدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد يحيى عيسى والعقيد عارف البدري وعدد من المسئولين والمعنيين بالمحافظة.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ