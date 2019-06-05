محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ الجوف يؤدي صلاة العيد مع المرابطين في جبهة خب والشعف الجوف- سبأ:

أدى محافظ الجوف صالح درمان اليوم وعددا من قيادات السلطة المحلية صلاة عيد الفطر المبارك مع أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة خب والشعف.



وزار محافظ الجوف ومعه مشرف محور برط الحسن القاسمي المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة خب والشعف .. وتبادلا معهم التهاني بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.



وأشاد المحافظ درمان بالإنتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة خب والشعف والتي تكللت بتطهير أكثر من 40 كيلو متر مربع من المديرية وطرد مرتزقة العدوان من مناطق واسعة بالمديرية .



واعتبر اندفاع أبناء المحافظة لرفد الجبهات وتقديم القوافل الغذائية دعما للجيش واللجان الشعبية نتيجة وعيهم بمخططات العدوان في احتلال المحافظة ونهب ثرواتها.



فيما ثمن المرابطون زيارة المحافظ ومرافقيه لمشاركتهم أفراحهم وإنتصاراتهم ..مؤكدين استمرار الصمود في وجه العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر.



كما التقى المحافظ جموع المواطنين من أبناء مديرية خب والشعف ..وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر، مستمعا إلى همومهم واحتياجات مناطقهم من المشاريع.



وأكد أن قيادة المحافظة ستولي مديرية خب والشعف إهتماما خاصا وستعمل على حل كافة الإشكالات التي يواجهونها وفي مقدمتها تشغيل المشاريع الخدمية والمرافق الصحية المتوقفة جراء العدوان.



رافق المحافظ خلال الزيارة مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز عمير وعددا من مدراء الإدارات الصحية بالمديريات والشخصيات الإجتماعية .



سبأ [05/يونيو/2019]سبأ