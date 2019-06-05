محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بصعدة تقدم قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية صعدة- سبأ:

قدمت السلطة المحلية بمحافظة صعدة اليوم قافلة غذائية دعماً وإسناداً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين العزة والكرامة .



وخلال تسيير القافلة بحضور وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض، إلى أن السلطة المحلية قدمت هذه القافلة استشعاراً للمسؤولية لرفد المرابطين وإسهاماً في معركة التصدي للعدوان.



وأكد وقوف أبناء المحافظة إلى جانب الجيش واللجان الشعبية حتى تطهير الوطن من دنس الغزاة والمرتزقة.



واحتوت القافلة على عشرات من الأغنام وكميات من المواد الغذائية وجعالة العيد .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ