محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مبالغ مالية وهدايا عيدية لنزلاء السجن المركزي بعمران عمران- سبأ:

دشنت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة عمران اليوم مشروع توزيع مبالغ مالية وهدايا عيدية لنزلاء الإصلاحية المركزية بعمران تحت شعار" رحماء فيما بينهم".



وفي التدشين أشاد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، بجهود هيئة الزكاة في مساعدة النزلاء ودعمها المتواصل للفئات الفقيرة.



وأشار إلى أهمية دور هيئة الزكاة في تعزيز التكافل الاجتماعي وتعزيز عوامل الصمود.. داعيا رجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية إلى الإسهام في مساعدة النزلاء.



فيما أوضح مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة محمد الشهراني أن المشروع يستهدف 860 من نزلاء الإصلاحية المركزية.



وأكد استمرار الهيئة في مساعدة أسر الشهداء والجرحى والفئات الفقيرة خاصة في ظل الوضع الراهن التي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار.. لافتا إلى أن النزلاء يحتاجون إلى الرعاية والدعم.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ