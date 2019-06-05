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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 05:20:52م
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قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعاً عسكرياُ في محور نجران في عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.
ارتفاع قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى خمسين قتيلا
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات السلمية بالسودان إلى 50 قتيلا عقب مقتل خمسة أشخاص في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض برصاص مليشيات وجنجويد المجلس العسكري.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
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وزير العدل يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
[05/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

هنأ وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.


وأعرب وزير العدل عن تهانيه وتبريكاته لرؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى ومجلس القضاء الأعلى وأبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف بكافة الجبهات وأعضاء السلطة القضائية والشعب اليمني بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.

 وأكد القاضي عقبات على ضرورة الإعتصام بحبل الله المتين والتآخي والتكافل والتآزر لتعزيز الصمود لمواجهة الحصار الجائر والعدوان الغاشم على اليمن من دول التحالف السعودي الأمريكي.

 وأشار إلى أهمية زيارة أسر الشهداء والجرحى وإكرامهم والإحسان إليهم تقديرا للتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وسيادته.

سبأ
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