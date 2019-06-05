[05/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:
هنأ وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب وزير العدل عن تهانيه وتبريكاته لرؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى ومجلس القضاء الأعلى وأبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف بكافة الجبهات وأعضاء السلطة القضائية والشعب اليمني بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.
وأكد القاضي عقبات على ضرورة الإعتصام بحبل الله المتين والتآخي والتكافل والتآزر لتعزيز الصمود لمواجهة الحصار الجائر والعدوان الغاشم على اليمن من دول التحالف السعودي الأمريكي.
وأشار إلى أهمية زيارة أسر الشهداء والجرحى وإكرامهم والإحسان إليهم تقديرا للتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وسيادته.
سبأ