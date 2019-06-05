العميد سريع: السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران

صنعاء- سبأ:



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان باغتوا مواقع العدو في نجران من ثلاثة مسارات، المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس.



وأشار إلى أن مرتزقة العدوان أصيبوا بحالة ذعر وهلع وأن أكثر من مائتين منهم سقطوا بين صريع وجريح كما تم أسر عدد آخر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم.



وأكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة كما اغتنموا أسلحة وعتاد عسكري كبير.



ولفت المتحدث الرسمي أن طيران العدو حاول إسناد مرتزقته بشن أكثر من 75 غارة إلا أن محاولاته باءت بالفشل.. مشيرا إلى أن مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي وستبث لاحقا.



وحيا العميد سريع شجاعة واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية وما ينفذونه من أعمال بطولية وانتصارات نوعية في كافة جبهات العزة والكرامة.

[05/يونيو/2019]قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعاً عسكرياُ في محور نجران في عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.سبأ