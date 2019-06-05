محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاطلاع على مستوى الخدمات في حديقة الثورة بأمانة العاصمة صنعاء- سبأ:

أطلع وكيلا أمانة العاصمة المساعدين المهندس عبدالكريم إسماعيل وعبدالله حسين الحوثي، اليوم على مستوى الخدمات التي تقدم للزوار خلال أيام عيد الفطر بحديقة الثورة .



واستمعا من مدير الحديقة أيوب الخولاني إلى شرح حول أعمال تأهيل المساحات والمسطحات الخضراء بالحديقة وكذا الحفاظ على النظافة والأمن والسلامة بكافة مرافقها.



كما تفقدا مستوى الخدمات التي يقدمها النادي الصحي بالحديقة لجرحى ومعاقي العدوان وذوي الاحتياجات الخاصة والأقسام والمرافق المختلفة التي يتكون منها المركز .



وشدد الوكيلان المساعدان على ضرورة الاهتمام بمرافق وتجهيزات النادي الصحي والقيام بعمل الصيانة الدورية ليتمكن من الاستمرار في أداء خدماته.



وأكدا على ضرورة المحافظة على نظافة الحديقة ومضاعفة الجهود والعمل على تأهيل وتوسعة المساحات الخضراء بما يكفل تحسين المظهر الجمالي للحديقة .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ