محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زيارة عدد من روضات الشهداء بمحافظة صنعاء صنعاء- سبأ:

زار وكيلا محافظة صنعاء فارس الكهالي وطالب دحان اليوم عدداً من روضات الشهداء بمديريتي بني مطر وسنحان.



وقرأ الكهالي ودحان ومعهما مدير مكتب الإعلام في المحافظة جمال الذيب الفاتحة على روح الشهداء، مؤكدين السير على دربهم والاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر.



واعتبر الكهالي و دحان زيارة روضات الشهداء تعبيرا عن الاجلال لما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



ودعا الكهالي ودحان كافة أبناء المحافظة لبذل المزيد من قوافل العطاء والرجال، منوهين بأهمية الاهتمام بإسر وذوي الشهداء.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ