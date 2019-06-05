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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 05:20:52م
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رئيس ووكلاء هيئة الزكاة يزورون جرحى الجيش واللجان الشعبية بأمانة العاصمة
[05/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

قام رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ووكيلا الهيئة المساعدان محمد حيدرة والدكتور علي الأهنومي بزيارة لجرحى الجيش اللجان الشعبية بالمستشفيات والمراكز الصحية بأمانة العاصمة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة اطمأن رئيس الهيئة والوكلاء على صحة الجرحى وقدموا لهم الهدايا العيدية والمبالغ المالية .

وخلال الزيارة أكد أبو نشطان أنه سيتم زيارة ألف و 890 جريحا من أبطال الجيش واللجان الشعبية بأمانة العاصمة في هذا اليوم المبارك كواجب علينا لهؤلاء الرجال العظماء من بذلوا كل غالي ونفيس في سبيل الله وعزة هذا الشعب .

وقال رئيس الهيئة " ما نحن فيه اليوم من عزة وكرامة وانتصار على مدى أكثر من أربعة أعوام ماهو إلا بتضحياتهم وصمودهم وصبرهم فواجبنا وحقهم علينا كبير وواجب على كل الأحرار والشرفاء الوفاء لهم".

بدوره قال وكيل هيئة الزكاة المساعد لقطاع التوعية محمد حيدرة " في هذا اليوم العظيم في عيد الفطر المبارك اكتمل عيدنا في الهيئة العامة للزكاة بزيارة إخواننا الجرحى أولئك الرجال الذين كان لهم الفضل في أن نحتفل بهذا اليوم بفضل تضحياتهم ودمائهم التي سألت واشلائهم التي بذلوها من أجل رفعة وكرامة هذا الشعب العظيم".

وخاطب الجرحى قائلا " زيارتنا اليوم ستكون عامل وحافز كبير  للهيئة العامة للزكاة للتحرك والمضي في خطواتها لمزيد من النجاح".

رافقهم خلال الزيارة عدد من مديري عموم وإدارات هيئة الزكاة .

سبأ
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