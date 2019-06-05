محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مبالغ مالية وهدايا عيدية لنزلاء ومنتسبي إصلاحية السجن بصنعاء صنعاء- سبأ:

وزع فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء اليوم مبالغ مالية وجعالة عيدية لنزلاء ومنتسبي إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة ضمن مشروع "رحماء بينهم" .



وأثناء التوزيع أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالقادر الجيلاني ووكيلا المحافظة يحيى جمعان ويحيى الحيمي بجهود الهيئة العامة للزكاة في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين وحرصها على إيصال الزكاة لمستحقيها.



وأكدوا الاستعداد لتذليل كافة المعوقات الحائلة دون الارتقاء بمستوى أداء فرع الهيئة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة .



فيما اعتبر مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة حميد الغولي تقديم هذه الهدايا والمبالغ واجب ديني فرضته الظروف الصعبة التي يعاني منها نزلاء الإصلاحية.. لافتا إلى جهود منتسبي الإصلاحية من ضباط وصف وجنود والتي تستحق الدعم والثناء.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ