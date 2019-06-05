ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 05:20:52م
العميد سريع: السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران
قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعاً عسكرياُ في محور نجران في عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.
ارتفاع قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى خمسين قتيلا
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات السلمية بالسودان إلى 50 قتيلا عقب مقتل خمسة أشخاص في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض برصاص مليشيات وجنجويد المجلس العسكري.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
آخر الأخبار:
هيئة الزكاة توزع هدايا عيدية ومبالغ مالية لنزلاء السجن المركزي والاحتياطي بإب
محافظ الجوف يؤدي صلاة العيد مع المرابطين في جبهة خب والشعف
السلطة المحلية بصعدة تقدم قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية
تدمير مدرعتين لمرتزقة الجيش السعودي بعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ البيضاء يطلع على الجاهزية القتالية لقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية ويتبادل معهم تهاني العيد
[05/يونيو/2019]
البيضاء- سبأ:

أطلع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري، اليوم، على الجاهزية القتالية والأمنية لقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية في عدد من النقاط الامنية والمواقع العسكرية بالمحافظة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك  .

  حيث تفقد محافظ البيضاء ومعه عدد من القيادات الأمنية والعسكرية منتسبي  قوات النجدة وفرع الأمن المركزي ونقاط عزة والمجمع والدائري والمواقع العسكرية بعدد من المديريات.

وخلال الزياره هنأ محافظ البيضاء منتسبي الجيش واللجان الشعبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تستدعي يقظة أمنية وقتالية عالية لمواجهة كافة المشاريع التأمرية والتخريبية التي تساندها قوى العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته .

كما أكد أن الجيش والأمن واللجان الشعبية هي القوة الوطنية التي مزقت الرهانات المريضة من خلال الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مواقع الدفاع عن الأرض والعرض.

وأشاد محافظ البيضاء بالتضحيات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن وحماية أراضية في لحظة تاريخية صنعت من تلك التضحيات درسًا وطنيًا يكتب في أنصع صورة من خلال تلاحم الجيش واللجان مع أبناء الوطن الشرفاء في مواجهة العدوان.

سبأ
  المزيد من (محلي)
هيئة الزكاة توزع هدايا عيدية ومبالغ مالية لنزلاء السجن المركزي والاحتياطي بإب
محافظ الجوف يؤدي صلاة العيد مع المرابطين في جبهة خب والشعف
السلطة المحلية بصعدة تقدم قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية
تدمير مدرعتين لمرتزقة الجيش السعودي بعسير
توزيع مبالغ مالية وهدايا عيدية لنزلاء السجن المركزي بعمران
وزير العدل يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
العميد سريع: السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران
الاطلاع على مستوى الخدمات في حديقة الثورة بأمانة العاصمة
وزير الدفاع يزور أبطال الجيش واللجان الشعبية في صحراء الاجاشر بالجوف
زيارة عدد من روضات الشهداء بمحافظة صنعاء

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by