محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء يطلع على الجاهزية القتالية لقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية ويتبادل معهم تهاني العيد البيضاء- سبأ:

أطلع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري، اليوم، على الجاهزية القتالية والأمنية لقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية في عدد من النقاط الامنية والمواقع العسكرية بالمحافظة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .



حيث تفقد محافظ البيضاء ومعه عدد من القيادات الأمنية والعسكرية منتسبي قوات النجدة وفرع الأمن المركزي ونقاط عزة والمجمع والدائري والمواقع العسكرية بعدد من المديريات.



وخلال الزياره هنأ محافظ البيضاء منتسبي الجيش واللجان الشعبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تستدعي يقظة أمنية وقتالية عالية لمواجهة كافة المشاريع التأمرية والتخريبية التي تساندها قوى العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته .



كما أكد أن الجيش والأمن واللجان الشعبية هي القوة الوطنية التي مزقت الرهانات المريضة من خلال الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مواقع الدفاع عن الأرض والعرض.



وأشاد محافظ البيضاء بالتضحيات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن وحماية أراضية في لحظة تاريخية صنعت من تلك التضحيات درسًا وطنيًا يكتب في أنصع صورة من خلال تلاحم الجيش واللجان مع أبناء الوطن الشرفاء في مواجهة العدوان.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ