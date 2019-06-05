مقتل 13 بهجوم إرهابي استهدف رجال امن مصريين

القاهرة- سبأ :

لقي ثمانية أفراد أمن مصريين مصرعهم، اليوم الأربعاء، إضافة لخمسة من العناصر الإرهابية، وذلك خلال هجوم إرهابي على كمين أمني في سيناء.

[05/يونيو/2019]وكشف بيان صادر عن الداخلية المصرية أن "عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو".وأوضح البيان أنه "تم التعامل مع تلك العناصر وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة".وتصاعدت المواجهة بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في 30 حزيران/ يونيو 2013، عقب مظاهرات معارضة له.سبأ