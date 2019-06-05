محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء يتفقد أحوال الجرحى والمرضى بمستشفى الثورة العام بالبيضاء البيضاء- سبأ:

تفقد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم أحوال الجرحى والمرضى بمستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وخلال الزيارة استمع محافظ البيضاء إلى شرح من مدير عام مستشفى الثورة العام الدكتور مقبل الطاهري حول مستوى العمليات الجراحية التي قام بها أطباء المستشفى وترقيد الجرحى من ابطال الجيش واللجان والمواطنين ومدى تقديم الخدمات الطبية والصحية لهم من كوادر المستشفى ومستوى الأداء الصحي بمختلف اقسام المستشفى .



وقد هنأ محافظ البيضاء علي المنصوري الجرحى والمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدم لهم هدايا رمزية ومبالغ مالية، وتلمس أهم المطالب خلال زيارة الجرحى في المستشفى.



وأشاد المنصوري بالكوادر الطبية من خلال اﻹهتمام بالمصابين من أبطال الجيش واللجان والمرضى، وثمن مستوى الأداء المتميز بالمستشفى .

رافقه خلال الزياره عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومديري المكاتب التنفيذية ..

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ