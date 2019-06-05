محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة ذمار تؤدي صلاة العيد وتزور الجرحى بمستشفيي ذمار ومعبر ذمار- سبأ:

أدى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية والأجهزة الأمنية والعسكرية صلاة عيد الفطر بمدينة ذمار.



وأشار خطيب صلاة العيد إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصف والتلاحم في مواجهة العدوان وتعزيز قيم الإخاء في أوساط المجتمع والتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين في جبهات العزة والبطولة.



إلى ذلك زار محافظ ذمار ومعه مدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي وقائد قوات النجدة العقيد عصام الغيلي وقائد اللواء 203 العميد صالح الحاوري ونائبا مدير الأمن السياسي العقيد أحمد الآنسي والمقدم محمد الديلمي، المرابطين في الحزام الأمني والنقاط الفرعية بمدينة ذمار ..وتبادلوا معهم التهاني بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.



ونوه المحافظ المقدشي بجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مشيرا إلى أهمية مضاعفة الجهود خلال إجازة العيد وتوفير الأجواء المناسبة في الحدائق العامة وتنظيم حركة السير وضبط أي أعمال تخل بأمن واستقرار المجتمع.



كما زار المحافظ المقدشي ووكيل أول محافظة ذمار فهد المروني ومشرف المحافظة فاضل الشرقي ومعهم عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية، روضة الشهداء بمدينة ذمار وقرأوا الفاتحة على أرواحهم.. مشيدين بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.



وأكدوا السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر على قوى العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



عقب ذلك زار المحافظ المقدشي ومعه وكلاء المحافظة فهد المروني ومحمود الجبين ومحمد عبدالرزاق وعباس العمدي ومفتي المحافظة القاضي العلامة محمد العزي الأكوع وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية، جرحى الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في هيئة مستشفى ذمار العام..وتبادلوا معهم التهاني بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.. وأشادوا بدورهم وتضحياتهم في مواجهة العدوان.



ووجه محافظ ذمار قيادة الهيئة والكوادر الطبية بالاهتمام بالجرحى والمرضى في مختلف الأقسام.. مثمنا جهود كوادر القطاع الصحي في أداء واجبها الإنساني رغم الإمكانيات البسيطة.



وأكد المحافظ المقدشي اهتمام القيادة السياسية والسلطة المحلية برعاية الجرحى وأسر الشهداء والمرابطين كواجب وتقدير لتضيحاتهم.. مشيدا بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وبإنجازات القوة الصاروخية والطيران المسير.



ونوه بتكامل جهود قيادات المحافظة والجانب الإشرافي والمكونات السياسية والمجتمعية والتنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية بالمحافظة في أداء واجباتها ما جعلها أنموذجا يحتذى به وخاصة في الجانب الأمني.. حاثا على تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الصف ورفد الجبهات.



إلى ذلك اطلع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ومعه وكيل المحافظة محمود الجبين، على أحوال الجرحى والمرضى في مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معبر، وتبادلوا معهم التهاني بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.



وخلال الزيارة استمع الأمين العام العنسي من نائب مدير المستشفى الدكتور عبدالسلام المقداد إلى شرح عن أحوال المرضى والجرحى .. مؤكدا على أهمية إيلائهم مزيدا من العناية الطبية حتى يتماثلوا للشفاء والعودة إلى أسرهم.



رافقه خلال الزيارة مدير مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني ومدير مكتب شؤون المغتربين يحيى الكبسي ومدير مديرية ميفعة عنس علي الكبسي وعدد من مدراء المكتب التنفيذي بالمديرية.



كما تفقد الأمين العام العنسي والوكيل الجبين إدارة أمن مديرية جهران، وتبادلوا مع الضباط والصف والجنود التهاني بالعيد وقدم لهم هدايا عيدية.



وزارا عددا من النقاط الأمنية النقاط الأمنية والعسكرية بمدينة معبر وتبادلوا معهم التهاني وقدموا لهم هدايا عيدية.



وأشاد الأمين العام العنسي بجهود ويقظة منتسبي الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية ودورهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وكان مشرف المحافظة ومدير أمن المحافظة ومدير فرع هيئة الهيئة العامة للزكاة زاروا إصلاحية السجن المركزي بمدينة ذمار وقدموا مساعدات مالية للسجناء مقدمة من هيئة الزكاة.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ