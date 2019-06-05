[05/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:
هنأ وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك .
وأعرب وزير الزراعة عن تهانيه لرؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقضاء وأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات بهذه المناسبة الدينية.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بأسر وأبناء الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات من خلال مشاركتهم العيد وإدخال السرور إليهم .. سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة واليمن ينعم بالأمن والاستقرار والنصر المؤزر.
سبأ