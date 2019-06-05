محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الزكاة تدشن توزيع الهدايا العيدية والمبالغ النقدية لـ 13 ألف سجين على مستوى الجمهورية اليمنية صنعاء- سبأ:

دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم توزيع الهدايا العيدية والمبالغ النقدية لعدد 13 ألف سجين على مستوى الجمهورية اليمنية ضمن مشروع "رحماء بينهم" .



وفي التدشين قام رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ومعه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي بزيارة السجناء والسجينات في الإصلاحية المركزية بالأمانة وتقديم لهم الهدايا العيدية والمبالغ النقدية.



وخلال التدشين أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان حرص هيئة الزكاة على الإحسان إلى السجناء وتلمس أوضاعهم وحثهم على الاستقامة ومساعدتهم حتى يكونوا عناصر صالحين في المجتمع.



ولفت أبو نشطان إلى أن الهيئة ستعمل خلال الأيام القريبة على الإفراج عن السجناء المعسرين والعمل على إصلاح بقية السجناء .



وثمن دور القائمين على مصلحة السجون والإصلاحيات لجهودهم الصادقة في إعادة تأهيل قيم السجناء.



من جانبه اشاد مدير عام الإصلاحية المركزية بالأمانة العميد محمد الماخذي بجهود ودعم هيئة الزكاة التي حققت بصمات في الميدان على مستوى الضعفاء والمساكين وأسر الشهداء والجرحى والمرابطين وكذلك في الاصلاحيات المركزية وغيرهم .



وقال العميد الماخذي " قمنا اليوم بتوزيع جعالة العيد وظرف مالي لجميع النزلاء في الإصلاحية المركزية بالأمانة لعدد ٣ آلاف نزيل وعامل".



بدورهم عبر السجناء عن شكرهم وسعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية في عيد الفطر المبارك من خلال الهيئة العامة للزكاة .



حضر التدشين وكلاء هيئة الزكاة المساعدون الدكتور علي الأهنومي ومحمد حيدره ورضوان حميدالدين ومدير مكتب هيئة الزكاة بالأمانة عصام جار الله وعدد من مديري عموم الإدارات والمعنيبن في الهيئة .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ