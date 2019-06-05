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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 04:02:29م
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  محلي
تفقد إصلاحية محافظة صنعاء والبحث الجنائي
[05/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني ووكيلا المحافظة يحيى محسن جمعان ويحيى الحيمي اليوم أحوال منتسبي إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة وإدارة البحث الجنائي .

واستمع الجيلاني وجمعان والحيمي من إدارتي الإصلاحية والبحث الجنائي إلى شرح حول مستوى سير العمل خلال عيد الفطر المبارك والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها  ..

واشادوا بمستوى الانضباط والجهوزية.. معتبرين الزيارة أقل ما يمكن بمناسبة عيد الفطر المبارك.. ناقلين لهم تحيات وتهان قيادة المحافظة.

وأكدوا استعداد قيادة المحافظة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها الأجهزة الأمنية .

كما اطلعوا على أحوال نزلاء الإصلاحية ، مستمعين من النزلاء إلى شرح حول مستوى التغذية المقدمة لهم وشرح حول أسباب ولوجهم الإصلاحية.

وحث الجيلاني وجمعان والحيمي إدارة الإصلاحية على مزيد من الاهتمام بالنزلاء، مؤكدين استعداد قيادة المحافظة لتذليل السبل التي تواجه تحسين المستوى الغذائي لهم.

إلى ذلك زار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالقادر الجيلاني ووكيلا المحافظة يحيى جمعان ويحيى الحيمي ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه.

وقرأ الجيلاني وجمعان والحيمي الفاتحة إلى روح الشهيد ورفاقه.. مؤكدين السير عل دربه والتمسك بالمشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد "يد  تحمي ويد تبني"


سبأ
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