محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا الصحة والخدمة المدنية وأمين العاصمة يتفقدون الجرحى بمستشفيات العاصمة صنعاء - سبأ :





تفقد وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والخدمة المدنية إدريس الشرجبي وأمين العاصمة حمود عباد اليوم أحوال الجرحى والمرضى في عدد من مستشفيات أمانة العاصمة.







واطلع الدكتور المتوكل والشرجبي وعباد خلال زيارتهم لهيئة مستشفى الثورة العام ومعهم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور ورئيس الهيئة الدكتور عبداللطيف أبو طالب، على أوضاع الجرحى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم .



وقدم الزائرون التهاني للجرحى بمناسبة عيد الفطر .. مشيدين بتضحياتهم في سبيل الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.



وتم خلال الزيارة تقديم هدايا عينية ومبالغ مالية للجرحى .. متمنين لهم الشفاء العاجل .



إلى ذلك تبادل وزيرا الصحة والخدمة المدنية وأمين العاصمة التهاني مع الجرحى والمرضى بهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بمناسبة عيد الفطر.



ونقل الزائرون برفقة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور ورئيس الهيئة الدكتور مطهر مرشد، تهاني وتبريكات القيادة السياسية بهذه المناسبة.



وأعربوا عن بالغ التقدير والاعتزاز بالملاحم البطولية التي سطرها الجرحى في مواجهة الغزاة والمعتدين.



وأكد الدكتور المتوكل أهمية تقديم الرعاية الصحية والطبية للجرحى .. متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما تم خلال الزيارة تقديم هدايا عينية ومبالغ مالية لهم.



من جهة أخرى تفقد وزيرا الصحة العامة والسكان والخدمة المدنية وأمين العاصمة أحوال الجرحى في مستشفى الكويت الجامعي، واستمعوا من مدير المستشفى الدكتور أمين الجنيد إلى شرح عن الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى وحالتهم الصحية.



وقدم الدكتور المتوكل والشرجبي وعباد التهاني للجرحى بمناسبة عيد الفطر .. وقدموا لهم هدايا عينية ومبالغ مالية متمنين لهم الشفاء العاجل.



وعقب الزيارات العيدية، أكد وزير الصحة اهتمام الوزارة بأوضاع الجرحى وتلمس احتياجاتهم وتوفير كامل الرعاية لهم .



وأشار إلى أن زيارة الجرحى وتلمس أوضاعهم الصحية يعد أقل واجب إزاء التضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. مثمنا تضحيات الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم بطولية ذودا عن الوطن وأثمرت في تلقين قوى العدوان ومرتزقته أقسى الدروس.



وحيا الوزير المتوكل المرابطين في مختلف الجبهات الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في الدفاع عن عزة وكرامة الشعب اليمني .. مشددا على القائمين على المستشفيات تقديم الرعاية الكاملة للجرحى حتى يتماثلوا للشفاء عرفانا ووفاءً لتضحياتهم في الذود عن الوطن في مختلف الميادين .



وحث، الجميع على مضاعفة الجهود وتقديم الرعاية لأسر الشهداء والمرابطين والجرحى والمفقودين وتوفير احتياجاتهم .



من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية إلى أهمية تفقد أحوال الجرحى الذين ضحوا بدمائهم وفقدوا جزء من أطرافهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .



وقال" إن الشهداء والجرحى هم الجسر الذي يصل به الشعب اليمني إلى المجد والخلود ومواجهة الامبريالية والصهيونية ".. مشيدا بما يسطره الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجهات ذودا عن حياض الوطن وعزته وكرامته.



من جانبه أشار أمين العاصمة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية للعناية بالجرحى من الجيش واللجان الشعبية تقديراً ووفاءً لتضحياتهم ولما تعرضوا إليه من إصابات في أجسادهم في سبيل أن يظل الوطن شامخاً وأمناً زمستقرا.



واعتبر زيارة الجرحى وتفقد أوضاعهم الصحية أقل واجب إزاء ما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن .. مثمناً تضحيات الجرحى وما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني .



وأشاد أمين العاصمة بالمعنويات العالية التي تحلى بها الجرحى خلال الزيارة لهم .. مؤكداً على تقديم الرعاية الصحية الكاملة وتأهيل الجرحى والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم باعتبار ذلك حق أصيل لهم .



رافقهم خلال الزيارة وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني والمدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة محمد شرف الدين وعدد من المعنيين بوزارتي الصحة والخدمة المدنية وأمانة العاصمة .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ