عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى خمسين قتيلا الخرطوم : سبأ:



ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات السلمية بالسودان إلى 50 قتيلا عقب مقتل خمسة أشخاص في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض برصاص مليشيات وجنجويد المجلس العسكري.



وقالت اللجنة أطباء السودان المركزية فى بيان صحافي اليوم الأربعاء إن هذا العدد بالإضافة للقتيل مصطفى التاج الذي أعلن عنه في وقت سابق، فضلا عن مقتل اثنين آخرين في مستشفى شرق النيل، وثلاثة في مستشفى السلاح الطبي بأم درمان من مصابي يوم أمس.



وأضافت" بهذا يكون العدد الكلي للشهداء الذين تم رصدهم في المستشفيات هو ٥٠ شهيدا". مؤكدين أن "العدد أكبر من ذلك كما ذكرنا في تقريرنا الشامل قبل قليل وستصدر اللجنة أي تحديث يصلها رغم صعوبة التواصل الميداني والاسفيري نسبة للتضييق الأمني وانقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن السودان".



و تصاعدت حدة الأزمة بشكل غير مسبوق بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" في السودان، على وقع اتهام المعارضة للجيش بفض اعتصامهم أمس أمام مقر القيادة العامة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ