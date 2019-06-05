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طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
محافظات - سبأ :

شن طيران العدوان 15 غارة على محافظات صعدة وصنعاء والضالع، في حين واصل مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على شبكة الاتصالات بمديرية حيران بصعدة، كما استهدف بأربع غارات مديرية باقم الحدودية.

و استهدف قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا قرى آهلة بالسكان بمديرية منبه الحدودية، ومناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.     

وأشار المصدر إلى أن مواطنا أصيب بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية في مديرية رازح بصعدة.

وفي صنعاء لفت المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي استهدف بأربع غارات معسكر جربان في سنحان، كما شن غارة على منطقة قطبين بمديرية نهم.

وفي الحديدة لفت المصدر أن الغزاة والمرتزقة واصلوا استهداف المواطنين، حيث أصيبت امرأة مسنة برصاص الغزاة والمرتزقة في قرية الفلاح بمديرية التحيتا.

كما استهدفت قوى العدوان بالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة في أطراف مدينة الدريهمي ، كما تم قصف عددا من القرى والمناطق في منطقة كيلو16.

وبين المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ11 قذيفة مدفعية وستة صواريخ كاتيوشا باتجاه المطار جولة موبايل وسيتي ماكس وشارع صنعاء بالحديدة.

وأشار المصدر إلى أن ثلاث قذائف لمرتزقة العدوان استهدفت منازل المواطنين في الربصة، ما أدى إلى إصابات في عدد من النساء والأطفال.

وأصيب الطفل سالم علي بمنطقة الناصري في التحيتا إثر استهداف مرتزقة العدوان لمنازل المواطنين بقذيفة هاون، كما استهدف قصفا مدفعيا لقوى العدوان مصحوبا بعيارات الرشاشة مناطق مختلفة في الجبلية بالحديدة .

وفي مأرب أصيب طفل بإصابة خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية حريب القراميش.

وبين المصدر أن مواطنين اثنين استشهدا وجرح اثنين آخرين في حصيلة غير نهائية بغارة لطيران العدوان شنها على منزل محمد مسعد الحيدري بمنطقة الثوبخ بمديرية الحشاء.

سبأ
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