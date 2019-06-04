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  محلي
تفقد أحوال منتسبي قوات الأمن المركزي والأمن العام بريمة
[05/يونيو/2019]
ريمة  - سبأ :

تفقد نائب مشرف المحافظة زيد الوزير ومدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري اليوم أحوال ضباط وصف وجنود الأمن المركزي والأمن العام وعدد من النقاط الأمنية بالحزام الأمني بالمحافظة.


وهنأ الزائرون المرابطين بحلول عيد الفطر .. مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود والجهوزية العالية لمنتسبي الوحدات الأمنية والاستعداد الدائم لأداء مهامهم وواجباتهم في مختلف الظروف، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.

واعتبرا منتسبي المؤسسة الأمنية، العين الساهرة للوطن وأمنه واستقراره، وأشادا بصمود قوات الأمن المركزي والأمن العام بالمحافظة في إفشال مخططات العدوان التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

وأكد قائد الأمن المركزي بالمحافظة العقيد عبدالخالق الصوفان أن رجال الأمن المركزي  بالمحافظة بتواجدهم في الميدان خلال أيام إجازة عيد الفطر، جسدوا روح المسؤلية وحملوا على عاتقهم همً الوطن وأمنه واستقراره.

كما اطلع الوزير والحباري على أحوال نزلاء الإصلاحية بالمحافظة وتبادلا التهاني معهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدا الحرص على تفقد أحوال نزلاء السجون وتقديم المعونات لهم خاصة المعسرين منهم بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

سبأ
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