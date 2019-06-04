محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإدارة المحلية يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر صنعاء - سبأ :

بارك وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى حلول عيد الفطر المبارك.



وعبر وزير الإدارة المحلية في برقية التهنئة عن أمنياته في أن تعود هذه المناسبة الدينية الجليلة وقد تحقق لليمن النصر والتمكين على قوى الغزو والاحتلال المتربصين بأمنه.



وأكد القيسي أن الشعب اليمني أصبح رقما صعبا بعد مضي أكثر من أربع سنوات من الصمود والمواجهة لأكبر تحالف جمع الجيوش من مختلف دول العالم بهدف احتلال اليمن وقتل شعبه.



وأشار إلى أن اليمنيين سيواصلون العمل والبناء كل في مجال تخصصه من أجل الوفاء باستحقاقات المرحلة والعمل على تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة باعتبارها الضمانة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.



[05/يونيو/2019]