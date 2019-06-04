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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 11:29:23ص
أعضاء السياسي الأعلى يؤدون صلاة عيد الفطر بالجامع الكبير بصنعاء
أدى أعضاء المجلس السياسي الأعلى وعدد من قيادات الدولة وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقيادات العسكرية والأمنية اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، بالجامع الكبير بصنعاء.
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة انباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
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وزير الإدارة المحلية يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر
[05/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

بارك وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى حلول عيد الفطر المبارك.


وعبر وزير الإدارة المحلية في برقية التهنئة عن أمنياته في أن تعود هذه المناسبة الدينية الجليلة وقد تحقق لليمن النصر والتمكين على قوى الغزو والاحتلال المتربصين بأمنه.

وأكد القيسي أن الشعب اليمني أصبح رقما صعبا بعد مضي أكثر من أربع سنوات من الصمود والمواجهة لأكبر تحالف جمع الجيوش من مختلف دول العالم بهدف احتلال اليمن وقتل شعبه.

وأشار إلى أن اليمنيين سيواصلون العمل والبناء كل في مجال تخصصه من أجل الوفاء باستحقاقات المرحلة والعمل على تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة باعتبارها الضمانة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
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