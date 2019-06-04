محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك صنعاء - سبأ :





عبر وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، عن تهانيه لرئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بعيد الفطر المبارك.



وأشار الوزير مطلق إلى أن تزامن هذه المناسبة مع الانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات والتي جعلت قوى العدوان ومرتزقته يعيشون حالة من التخبط ويجرون أذيال الخيبة والخسران.



وأكد أن تلك الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا ثبات وصمود رجال الرجال في الميدان وإلى جانبهم القوة الصاروخية والطيران المسير والتي باتت ضرباتها تؤرق العدو وتقض مضاجعه بين الحين والآخر.



ولفت إلى أهمية العمل في مختلف المسارات التنموية من أجل بناء ما دمره العدوان وتعزيز التلاحم الوطني باعتبار ذلك من أولويات المرحلة .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ