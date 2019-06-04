محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يدشن حملة نظافة شاملة بعموم المديريات صنعاء - سبأ:



دشن أمين العاصمة حمود عُباد مساء أمس، حملة نظافة شاملة بعموم مديريات الأمانة.



حيث بدأت الحملة التي ينفذها قطاع البلديات والبيئة ومشروع النظافة بالأمانة بدعم صندوق النظافة, من ميدان التحرير بمشاركة النظافة ومكاتب الأشغال والمرور والجهات الأمنية إلى جانب 300 من الآليات والمعدات.



شارك في الحملة عمال النظافة والأشغال ورجال المرور والأمن وسائقين وموظفين ومهندسين ومشرفين, وسبع فرق توعوية لمركز التوعية البيئية من خلال سيارات بمكبرات الصوت.



واطلع أمين العاصمة, ومعه وكيل الأمانة عبداللطيف العمري ومدير صندوق النظافة محمد شرف الدين ومدير مديرية التحرير مقبل جعامل والأمين العام محمد عاطف على سير رفع المخلفات والبسطات من أسواق وشوارع ميدان التحرير,جمال ,علي عبدالمغني بمديرية التحرير.



كما أطلع أمين العاصمة ومعه وكيلا أمانة العاصمة المهندس عبدالكريم إسماعيل وعبدالله خسين الحوثي ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني والأمين العام الدكتور عصام القائفي على سير أعمال حملة إزالة المخالفات والعشوائيات في شارع الجمهورية بمديرية الثورة .



وشدد عُباد خلال الأشراف على الحملة, على جميع القطاعات الخدمية والمكاتب التنفيذية والمديريات على بذل مزيد من الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خلال أيام إجازة العيد.



وأكد حرص قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة على تلبية احتياجات المواطنين وتهيئة الأجواء الملائمة لقضاء الأسر أسعد الأوقات.



وأشاد عباد بجهود العاملين والمشرفين والمشاركين في الحملة من مختلف القطاعات والمديريات .. مثمناً تفاعل وكلاء الأمانة ومدراء المديريات والمكاتب المعنية والموظفين.



وحث الجميع على الاستمرار في العمل وتحسين الأداء, وتكثيف الحملات والنزول الميداني لاسيما في جوانب النظافة وتنظيم وتسهيل حركة المرور خاصة في أول أيام العيد.



ولفت إلى أن كافة مديريات الأمانة شهدت حملات نظافة واسعة لرفع المخلفات والأتربة للحفاظ على نظافة العاصمة خاصة خلال إجازة العيد.



من جانبه أشار مدير صندوق النظافة محمد شرف الدين , أن أعمال الحملة تسير وفق خطة وبرنامج محدد بعموم أحياء ومناطق مديريات الأمانة .



وأكد شرف الدين, أن الحملة انطلقت بتفاعل ومشاركة من مختلف القطاعات والمديريات والمكاتب الخدمية والمجتمع, وستستمر حتى رفع كافة المخلفات المتكدسة .. لافتا إلى أنه سيتم رفع نحو 2000 طن من المخلفات ليلة العيد.



فيما أكد مدراء النظافة المهندس جمال جحيش والأشغال المهندس عبدالسلام الجرادي والمرور العميد علي الوشلي, تواصل أعمال الحملة لرفع المخلفات والبسطات من الشوارع والأسواق والأحياء وتنظيم حركة السير وتقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.



ودعوا المواطنين وأصحاب المحال التجارية ومختلف فئات المجتمع, إلى المشاركة في الحملة والحفاظ على البيئة بما يسهم في إظهار العاصمة بمظهر حضاري.



حضر التدشين مدير مكتب الشئون الاجتماعية ناصر الكاهلي ومدير المتابعة والتقييم بالأمانة عبدالحليم السكري وعدد من المعنيين .

سبأ [05/يونيو/2019]سبأ