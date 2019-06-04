محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الشباب والرياضة يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الفطر صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الشباب والرياضة حسن زيد، القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه المناسبة الدينية تأتي والشعب اليمني يسطر أروع صور الصمود والتلاحم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأشاد بالملاحم البطولية التي يسطّرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله .. سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن كل ما يصبو إليه من عزة وانتصار.

سبـأ [05/يونيو/2019]سبـأ