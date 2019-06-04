محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإغاثة الإسلامية تدشن المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية بعمران عمران - سبأ :

دشن بمحافظة عمران أمس المرحلة الثانية من مشروع توزيع السلال الغذائية التي تقدمها منظمة الإغاثة الإسلامية.



وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة أمين فراص دور منظمة الإغاثة الإسلامية في المجال الإنساني والإغاثي للأسر الفقيرة والمعدمة والأشد احتياجا.



ودعا المنظمات الدولية إلى توسيع أنشطتها في المجال الإنساني خاصة في ظل تزايد أعداد الأسر الأشد فقراً جراء العدوان والحصار.



بدوره أشار مدير مكتب منظمة الإغاثة بعمران الدكتور عبدالله الشقاقي أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الموسمية التي تقدمها المنظمة كمشروع السلة الرمضانية وأضاحي العيد والحقيبة الشتوية.



ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية الف و٩٨٠ أسرة شملت الفئات الأشد فقراً واحتياجاً بمركز المحافظة وضواحيها.. منوها بجهود قيادة المحافظة والهيئة الوطنية لتنسيق الشئون الإنسانية والجهات المعنية في تسهيل العمل الإنساني.

سبـأ [05/يونيو/2019]سبـأ