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آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 01:38:40ص
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وزير النفط يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بعيد الفطر
[05/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

هنأ وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بحلول عيد الفطر.

وأكد وزير النفط أن كوادر الوزارة والوحدات التابعة لها، حريصون على تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي شهد عدة محاولات لخلق أزمة مفتعلة.

وقال" إننا في وزارة النفط إذ نهنئكم بعيد الفطر المبارك نعتبر احتفالنا بهذه المناسبة هو خدمة المواطن والحفاظ على الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية".. سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق للشعب اليمني النصر المؤزر على العدوان.

سبـأ
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