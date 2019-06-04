[05/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
هنأ وزير النقل زكريا الشامي، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب وزير النقل عن تهانيه وتبريكاته لرؤساء واعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقضاء والشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية وابطال الجيش والأمن واللجان الشعبية المرابطين في كافة الجبهات بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.
وأشار إلى الاهتمام بأسر وأبناء الشهداء وكذا الجرحى والمرابطين في الجبهات من خلال مشاركتهم أجواء العيد وإدخال السرور إليهم بما يليق والتضحيات الجسيمة التي يجترحها آبائهم وأبنائهم وإخوانهم في الجبهات.
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة واليمن وأبناؤه يعيشون فرحة السلام وينعمون بالعيش الكريم والأمن والاستقرار الشامل.
سبـأ