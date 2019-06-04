محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأوقاف والإرشاد يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي, رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.



وأكد الوزير العجي أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تأتي تجسيدا لقيم التآخي والمحبة والتكافل الاجتماعي خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من همجية من قبل دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات.



ولفت إلى ما تحتله هذه المناسبة من مكانة السامية, خاصة بعد أن مًن الله تعالى على المسلمين بأداء فريضة الصيام التي جسدت القيم الروحية والنفسية ومعاني الصبر والصمود والثبات فضلا عن أعمال البر والإحسان ومواساة الفقراء والمساكين خلال الشهر الفضيل.



ودعا إلى استلهام معاني هذه المناسبة في تلمس احتياجات الفقراء والمساكين والأيتام وأسر الشهداء والجرحى والمفقودين .. سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر والتمكين على قوى العدوان والمرتزقة.

سبـأ [05/يونيو/2019]وأكد الوزير العجي أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تأتي تجسيدا لقيم التآخي والمحبة والتكافل الاجتماعي خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من همجية من قبل دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات.ولفت إلى ما تحتله هذه المناسبة من مكانة السامية, خاصة بعد أن مًن الله تعالى على المسلمين بأداء فريضة الصيام التي جسدت القيم الروحية والنفسية ومعاني الصبر والصمود والثبات فضلا عن أعمال البر والإحسان ومواساة الفقراء والمساكين خلال الشهر الفضيل.ودعا إلى استلهام معاني هذه المناسبة في تلمس احتياجات الفقراء والمساكين والأيتام وأسر الشهداء والجرحى والمفقودين .. سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر والتمكين على قوى العدوان والمرتزقة.سبـأ