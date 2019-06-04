[05/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
هنأ وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي, رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.
وأكد الوزير العجي أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تأتي تجسيدا لقيم التآخي والمحبة والتكافل الاجتماعي خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من همجية من قبل دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات.
ولفت إلى ما تحتله هذه المناسبة من مكانة السامية, خاصة بعد أن مًن الله تعالى على المسلمين بأداء فريضة الصيام التي جسدت القيم الروحية والنفسية ومعاني الصبر والصمود والثبات فضلا عن أعمال البر والإحسان ومواساة الفقراء والمساكين خلال الشهر الفضيل.
ودعا إلى استلهام معاني هذه المناسبة في تلمس احتياجات الفقراء والمساكين والأيتام وأسر الشهداء والجرحى والمفقودين .. سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر والتمكين على قوى العدوان والمرتزقة.
سبـأ