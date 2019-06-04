محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخدمة المدنية يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس سعيد الشرجبي، القيادة السياسية ممثلة بالأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.



كما هنأ وزير الخدمة المدنية موظفي وموظفات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بهذه المناسبة الدينية .. معبرا عن الفخر والاعتزاز بجهودهم اللا محدود بكافة وحدات ومؤسسات الدولة خلال شهر رمضان ووقوفهم في وجه العدوان الذي يهدف إلى خلخلة الصف الوطني والنيل من تماسك المؤسسات العامة للدولة.



سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالاستقرار والنصر المبين على قوى الشر والعدوان.

سبـأ [05/يونيو/2019]سبـأ