[05/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
هنأ وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر.
وأعرب الوزير الجرموزي عن تهانيه الحارة للجميع بحلول هذه المناسبة الدينية الجليلة .. مشيرا إلى تزامن حلول عيد الفطر بالانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة لمواجهة جحافل الغزاة والمرتزقة.
وأكد أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف وتعميق أواصر الأخوة والتآزر والتكافل الاجتماعي، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية .. مؤكدا أن تحالف العدوان سينكسر بصمود الشعب اليمني وتلاحم أبناءه واصطفاهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية.
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