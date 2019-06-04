محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.



وأشار الدكتور المتوكل إلى المدلولات السامية لهذه المناسبة الدينية في استلهام قيم الإيثار والتسامح وتعزيز التلاحم والتآخي والتكافل الإجتماعي خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .



وأعرب عن تمنياته في أن تعود هذه المناسبة على الشعب اليمني وهو ينعم بالأمن والاستقرار والنصر والتمكين على أعداء الوطن .



وأشار وزير الصحة إلى ضرورة تفقد الجرحى وأسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم تقديرا للتضحيات التي قدموها في سبيل الذود عن حياض الوطن.. سائلا المولى القدير أن يجعله عيد خير وانتصار على تحالف العدوان ومرتزقته وكسر شوكتهم في كافة الجبهات.

سبـأ [04/يونيو/2019]سبـأ